Özgür Özel Erdoğan'a sunduğu teklifi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Tamimi’nin 105’inci yıl dönümü gerekçesiyle Amasya’ya gitti. Özel, Amasya’ya ayak basar basmaz ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel burada, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp ve il örgütüyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Özel, yapılan toplantının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin seçimleri kazandığı Amasya Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Özel’e genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve İl Başkanı eşlik etti.

EMEKLİ MAAŞI, ÇAĞ-BUĞDAY FİYATI, ASGARİ ÜCRET...

Belediye önünde vatandaşlara seslenen Özel, Erdoğan'la dün yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Özel, dün Erdoğan ile görüşmesinde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ayın sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılmasını, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılmasını, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Erdoğan'a ilettiğini ifade etti.

Erdoğan’a “Kaynak mı arıyorsunuz kaynağı birlikte bulalım” dediğini aktaran Özel, “CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KAZANANDAN ÇOK AZ KAZANANDAN AZ VERGİ KESİLMELİ”

Verginin yüzde 90'ının kazananların vermesi gerektiğini, yüzde 10’unun ise çalışanların maaşından gelir vergisi olarak kesilmesi gerektiğini aktaran Özel, çok kazanandan çok az kazanandan az hiç kazanmayandan hiç vergi alınmaması gerektiğini, adaletli bir vergi sistemi için Erdoğan'a dün tekliflerini sunduklarını söyledi.

“PARTİMİZDEN ÜÇ DEĞERLİ EKONOMİ KURMAYI MEHMET ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELECEK”

CHP’den üç değerli ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini açıklayan Özel, vergide adalet önerilerini somutlaştıracak daha sonra da Meclis'te hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan Meclis'in çalıştırılması adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi bu yoksulluğun çaresinin çözülmesini isteyeceklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 18 yıl sonra CHP’yi ziyaret etti. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel-Erdoğan görüşmesinin tamamlanmasının ardından yapılan görüşmede yeni anayasa ve Colemêrg Belediyesi’ne kayyım atanmasının gündeme geldiğini açıklamıştı.

CHP sözcüsü Deniz Yücel ise Erdoğan Özel görüşmesinde Gezi olayları, Sinan Ateş cinayeti, Şenyaşar Davası ve kayyumların gündeme getirildiğini ,Özel'in temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam gerektiğini Erdoğan'a ilettiğini söyledi.