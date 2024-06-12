Özgür Özel Erdoğan'a sunduğu teklifi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Özgür Özel Erdoğan'a sunduğu teklifi açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında konuştu. Özel, adaletli bir vergi sistemi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekliflerini sunduklarını, CHP’den üç değerli ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Tamimi’nin 105’inci yıl dönümü gerekçesiyle Amasya’ya gitti. Özel, Amasya’ya ayak basar basmaz ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel burada, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp ve il örgütüyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Özel, yapılan toplantının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin seçimleri kazandığı Amasya Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Özel’e genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve İl Başkanı eşlik etti.

ol.jpg

EMEKLİ MAAŞI, ÇAĞ-BUĞDAY FİYATI, ASGARİ ÜCRET...

Belediye önünde vatandaşlara seslenen Özel, Erdoğan'la dün yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Özel, dün Erdoğan ile görüşmesinde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ayın sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılmasını, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılmasını, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Erdoğan'a ilettiğini ifade etti.

Erdoğan’a “Kaynak mı arıyorsunuz kaynağı birlikte bulalım” dediğini aktaran Özel, “CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KAZANANDAN ÇOK AZ KAZANANDAN AZ VERGİ KESİLMELİ”

Verginin yüzde 90'ının kazananların vermesi gerektiğini, yüzde 10’unun ise çalışanların maaşından gelir vergisi olarak kesilmesi gerektiğini aktaran Özel, çok kazanandan çok az kazanandan az hiç kazanmayandan hiç vergi alınmaması gerektiğini, adaletli bir vergi sistemi için Erdoğan'a dün tekliflerini sunduklarını söyledi.

“PARTİMİZDEN ÜÇ DEĞERLİ EKONOMİ KURMAYI MEHMET ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELECEK”

CHP’den üç değerli ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini açıklayan Özel, vergide adalet önerilerini somutlaştıracak daha sonra da Meclis'te hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan Meclis'in çalıştırılması adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi bu yoksulluğun çaresinin çözülmesini isteyeceklerini ifade etti.

poi.jpg

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 18 yıl sonra CHP’yi ziyaret etti. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel-Erdoğan görüşmesinin tamamlanmasının ardından yapılan görüşmede yeni anayasa ve Colemêrg Belediyesi’ne kayyım atanmasının gündeme geldiğini açıklamıştı.

foto9.jpg

CHP sözcüsü Deniz Yücel ise Erdoğan Özel görüşmesinde Gezi olayları, Sinan Ateş cinayeti, Şenyaşar Davası ve kayyumların gündeme getirildiğini ,Özel'in temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam gerektiğini Erdoğan'a ilettiğini söyledi.

İlgili Haberler
Öğrencileri yıkan haber. Yüzde 50 zam geldi
Özgür Özel Erdoğan ziyaretinden sonra tek kelime söyledi
Herkes Özgür Özel’in Erdoğan’a verdiği hediyeyi konuşuyor. Ne anlama geliyor?
Erdoğan’ın Özgür Özel’e iade ettikleri
Erdoğan Özel görüşmesinin ardından CHP'den açıklama
Son dakika... Erdoğan Özel görüşmesi sona erdi
Flaş… Flaş… Erdoğan - Özel görüşmesinden ilk kareler geldi
Flaş.. Flaş.. Erdoğan CHP'de
Son Haberler
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada Yerel Haberler
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada
Kenarda altını olan paraya para demeyecek. Uzman isim yükseleceği seviyeyi açıkladı Ekonomi
Kenarda altını olan paraya para demeyecek. Uzman isim yükseleceği seviyeyi açıkladı
Ereğli'de zihinsel engelli genç kız, ailesini eve kilitledi ve darbetti Yerel Haberler
Ereğli'de zihinsel engelli genç kız, ailesini eve kilitledi ve darbetti
Safranbolu’da 106 yaşındaki kadın bahçesinde ölü bulundu Yerel Haberler
Safranbolu’da 106 yaşındaki kadın bahçesinde ölü bulundu
Tehlikeli viraja girildi. Daha önce eşi benzeri görülmedi Ekonomi
Tehlikeli viraja girildi. Daha önce eşi benzeri görülmedi
Burdur’da bin dönümün üzerinde ekin tarlası küle döndü Gündem
Burdur’da bin dönümün üzerinde ekin tarlası küle döndü
Van'ın Başkale ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu sonrası sel felaketi Yerel Haberler
Van'ın Başkale ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu sonrası sel felaketi