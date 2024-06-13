Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki ‘2 koltuk’ muhabbeti ortaya çıktı. CHP lideri Sabah’a konuştu

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki ‘2 koltuk’ muhabbeti ortaya çıktı. CHP lideri Sabah’a konuştu

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade-i ziyareti sonrasında Sabah yazarı Yavuz Donat’a Erdoğan ile arasında geçen koltuk diyaloğunu anlattı. İşte ayrıntılar…

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında siyasi parti liderleri arasındaki temaslar hız kesmeden devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim zaferi sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan, AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada siyasette bir "yumuşama dönemi"ne girildiğini ve en kısa sürede CHP lideri Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacağını belirtmişti.

18 YIL SONRA TARİHİ BULUŞMA

İki lider, 40 gün sonra tekrar bir araya geldi. Erdoğan, 18 yıl sonra resmen CHP Genel Merkezi'ne giderek, Özgür Özel ile görüştü.

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ÖZEL VE ERDOĞAN YENİDEN GÖRÜŞECEK Mİ?

40 gün arayla iki kez buluşan liderlerin tekrar bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu. Özel, konuyla ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı ile 'Şu tarihte yeniden bir araya gelelim' diye konuşmadık. İhtiyaç halinde elbette görüşeceğiz. Yani bu atmosfer devam edecek. Aramızdaki iletişim kanalları sürekli açık olacak" açıklamasını yaptı.

Özel, görüşmenin sonunda Erdoğan'a sunduğu dosyanın içeriği hakkında da bilgi verdi. Özel, "Konuştuğumuz hususlara dair bazı ayrıntılar, konu başlıkları, ülkenin sorunları ve bu konudaki düşüncelerimiz vardı. Emeklilerin beklentileri de dosyada yer aldı. Ayrıca devam eden bazı davalar konusunda CHP yönetiminin görüş ve önerilerini de ilettik" dedi.

ÖZEL SABAH'A KONUŞTU

Tarihi buluşmanın izleri konuşulmaya devam ederken CHP Genel Başkanı Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuştu.

ÖZEL İKİNCİ KEZ SABAH'IN MANŞETİNDE

Özgür Özel'in Yavuz Donat'a verdiği röportaj, Sabah gazetesinin manşetinde yer aldı. Yerel seçimlerden sonra verdiği röportaj da manşetten duyurulmuştu. O röportajında Özel, "Makama saygıdan asla taviz yok" ifadelerine yer verilmişti.

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Yavuz Donat’ın Özel ile gerçekleştirdiği söyleşiden öne çıkanlar şu şekilde:

Koltuk sohbeti

Erdoğan... 18 yıl önce CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti... "Yeni binanız hayırlı olsun." Önceki günkü ziyarette... Genel başkan odasını inceledi ve... "Pek değişiklik olmamış" dedi.

Özel bilgi verdi:

Siz, Sayın Deniz Baykal ile görüştünüz... Eşyalar aynı... Hiçbir yere dokunulmadı.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 koltuk aldı... Şu anda sizin ve benim oturduğum koltuklar."

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