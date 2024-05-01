Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de
1 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'den Taksim'e yürümek için bir araya geldi.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için Taksim Meydanı’na girmek isteyen sendikalar ve siyasi partiler, Saraçhane’de toplanıyor. DİSK, günler önceden 1 Mayıs için Taksim çağrısında bulunurken, bu karara Cumhuriyet Halk Partisi’nden de destek gelmişti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında Saraçhane’ye geldi. Özel ve İmamoğlu, Saraçhane’den Taksim’e yürüyecek.

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Özgür Özel, “Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadele edeceğiz. Ülkenin en bilinen meydanında kutlama yapılamıyorsa sorgulanır. “ açıklamasında bulundu ve birilerinin egemenliği kendilerinde gördüğünü ifade etti.

"HAK ARAMA MEYDANINA DÖNÜŞTÜ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne yazık ki bir hak arama meydanına döndü burası. Saraçhane'de hak arama çalışmaları her zaman başarıyla sonuçlanmıştır Bir gün Taksim de açılacak. Umarım hukuka uygun davranarak böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. Saraçhane'de beş yıldır halk ne dediyse o oldu bugün de umarım öyle olur" dedi.

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