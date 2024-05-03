Saraçhane’deki polise saldıranlarla ilgili yeni gelişme! Yerlikaya ‘Gereği yapıldı diyerek duyurdu

Kaynak: AA
Saraçhane’deki polise saldıranlarla ilgili yeni gelişme! Yerlikaya ‘Gereği yapıldı diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen olaylarda polis güçlerine yönelik taş ve sopa ile yapılan saldırılara karıştığı belirlenen 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı “Gereği yapıldı-13 A” başlıklı paylaşımda, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na gitmek amacıyla Saraçhane Meydanı’nda toplanan ve polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırıp fiziksel müdahalede bulunan 29 şahsın yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, kamera görüntüleri ve yüz tanıma teknolojisi yardımıyla saldırıya karışan diğer şüphelilerin tespit edilip yakalanması için operasyonların sürdüğünü ifade etti ve ekledi:

“Kıymetli milletimizin şunu bilmesini isterim; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sabote etmeye çalışan, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışan polislerimize saldırı düzenleyen kişileri bir bir bulup, adaletin önüne çıkaracağız. Görevlerini yerine getiren polislerimizi kutluyor, Allah onları korusun, dualarınız onlarla olsun.”

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında “Basel” takma adlı bir sosyal medya fenomeninin de olduğu bilgisi alındı.

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