Özgür Özel 'Kaybediyorsak ben kaybediyorum demişti Tepkiler üzerine sözlerine açıklık getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘ayağa kalkma’ eleştirilerine karşı verdiği yanıtta "Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben ödeyeceğim" demişti. Birçok kesimden tepki alan Özel ifadelerinin bağlamından koparılarak servis edildiğini söyledi.

Özgür Özel: Bedelini ben ödeyeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te ayakta karşılanmasına ilişkin eleştirilere verdiği yanıt çok konuşulmuştu.

Özgür Özel ayağa kalkma konusunda yapılan eleştirilere dair "Sayın Erdoğan'ın şahsına değil, cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben ödeyeceğim" demişti. Bu sözler gündeme oturdu.

Çok tepki alan ayağa kalkma çıkışı gibi, bu konuda yapılan açıklamaya da tepki yağdı. Bunun üzerin Özgür Özel, bir açıklama gereği duyarak söylemlerine açıklık getirdi.

Bugün, kullandığım bir ifadenin bağlamından kopartılarak servis edildiğini, yanlış anlaşıldığını üzülerek gördüm.



Biz yerel seçimler öncesinde kısır kavgalardan, kutuplaşmalardan arınan ve sadece milletin gündemini konuşan bir siyaset için yola çıktık.



“Kimseyle şahsi kavga… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 9, 2024

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI, YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Özel'in paylaşımı şöyle:

“Bugün, kullandığım bir ifadenin bağlamından kopartılarak servis edildiğini, yanlış anlaşıldığını üzülerek gördüm.

Biz yerel seçimler öncesinde kısır kavgalardan, kutuplaşmalardan arınan ve sadece milletin gündemini konuşan bir siyaset için yola çıktık.

“Kimseyle şahsi kavga etmeyeceğiz, kavgayı sadece milletin hakkı için vereceğiz” diyerek izlediğimiz siyasetle partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık.

Attığımız adımların partimize kaybettirmediğini aksine kazandırdığını seçim sonrası yapılan tüm araştırmalarda gördük.

Bunu bugün "Biz ne kaybediyoruz bir şey kaybetmiyoruz" diyerek anlattım.

Bugün bazı eleştirilerin sorulması üzerine, “Kaybediyorsam ben kaybediyorum” derken şahsıma yapılan bazı sert eleştirileri kastediyorum.

Bir kere daha ifade etmek isterim ki; bu tartışmalar nedeniyle bir kayıp varsa maruz kaldığım eleştiriler nedeniyle bana aittir, partimizin iktidar yürüyüşüne herhangi bir kayıp yaşattırmadık, yaşattırmayacağız.

Aldığımız tüm eleştirileri saygıyla karşılıyor, çıkarmamız gereken dersleri çıkarıyoruz. Milletin sesini duyarak 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız partimizi daha ileriye taşıyacağız.

31 Mart gecesi olduğu gibi genel seçim akşamı da partinin ışıkları hiç sönmeyecek, TRT ekranlarında da CHP yine birinci parti olacak.”