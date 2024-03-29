Özgür Özel Meral Akşener’e yanıt verdi. ‘Canı sağ olsun ablamdır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlediği mitingde konuştu.

Seçimlere kısa süre kaldığını belirten Özel, bu anlamda selamlaşmak ve hasret gidermek için yeniden buraya geldiğini ifade etti.

“CANI SAĞ OLSUN ABLAMDIR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’nin Balıkesir’deki mitinginde açılan afişle ilgili söylediklerine ilişkin bütün medyanın kendisinden bir cevap alabilmek için peşinde olduğunu aktaran Özgür Özel, muhalefete, muhalefet etmediğini belirtti.

Muhalefet liderlerine hakaret etmediğini belirten Özle, “Abla diyeceğim ama dün ‘Abla mabla demeyin’ demiş. İstedikleri kadar germeye çalışsınlar ama eski dosttan düşman olmaz. Atatürkçü ve vatansever insanlar birbirine kötülük yapmaz, birbirine çelme takmaz. Biz gönlünde gözünde güneş olan herkesi çok seviyoruz, biz biriz, beraberiz.

İyi insanlar, sosyal demokratlar, yalandan dolandan bıkanlar birleşirse birleşe birleşe kazanacağız. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?" dedi.

Özel, konuşmasını "Dün beraber olduğun kişilere bugün küfretmek bize yakışmaz. Karşımızdaki ittifak korku ittifakıdır. Bizim ittifakımız Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletimizden, renklerini bayrağımızdan alır" sözleriyle noktaladı.