Özgür Özel: Sokak köpekleri yasasını Anayasa Mahkemesine götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarına ilişkin yasanın Meclis’te kabul edilmesi sonrası açıklama yaptı. Özel, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Özel, yürütmeyi durdurma talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini belirterek, kanunun örtülü talimatlarına uymayacaklarını vurguladı.

Özel, sokak hayvanları konusunda yapacaklarını şu sözlerle açıkladı:

“Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur"

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kanunun Anayasaya aykırı olduğunun altını çizerek , "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız" şeklinde konuştu.

"YASANIN BÜTÜNÜ YİNE ÇOK TEHLİKELİ AMA İLK GELDİĞİ HAL DOĞRUDAN KATLİAM YASASIYDI"

Yasanın ilk halinin katliam yasası olduğunun altını çizen Özel, muhalefetin itirazları ile ötenazi ifadesinin kaldırıldığını belirtti. Özel, “Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı. Bunu görmek lazım” şeklinde konuştu.

"KANUNUN ÖRTÜLÜ TALİMATINA UYMAYACAĞIZ"

Özel, CHP'li belediyelerin "kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin, çözemezsen cezalısın, gel katliam yap' çağrısına direneceklerini ve asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacağını" vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin gel katliam yap' çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır."