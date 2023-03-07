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Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır

Özel, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın “Kılıçdaroğlu’nu genel merkezimize bekliyoruz” davetine, “Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür” ifadeleriyle yanıt verdi

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:42
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Özgür Özel'den açıklama

Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Aday çıkarma süreciyle ilgili değerlendirmelerinin sürdüğünü söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan ise Kılıçdaroğlu’na tebrik ve davet geldi.

Sancar, “Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz” dedi.

Habertürk’te canlı yayına katılan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru üzerine “HDP’ye ziyaret olasıdır” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Mithat Sancar’ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye’yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP’yi ziyaret ettik, tüm siyasi partilerle birlikte. O zaman bir tek Milliyetçi Hareket Partisi randevu vermemişti. AK Parti’ye de gitmiştik.

Kampanya süreci başlamadan ya da kampanya süreciyle birlikte, diğer partilerin ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem."

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