Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Basın mensuplarına açıklamlaarda bulunan Özel, yerel seçimlere işaret ederek İstanbul'un ilçelerinde de yeterli sayıda belediyenin kazanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Yerel seçimlere işaret ederek İstanbul'un ilçelerinde de yeterli sayıda belediyenin kazanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Özel, 4 Kasım'da yaşanacak değişimin ittifak konusunda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Özel, "Yaşanacak değişimin ittifaka yansıması çok iyi olacak" dedi.

İmamoğlu da "İstanbul ittifakının devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

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