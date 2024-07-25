Özgür Özel'den Erdoğan'a SGK teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik belediyelerin borçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erdoğan "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Bakanlığımız borçların tahlisine başlayacak” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın harekete geçmesine tepki gösteren ve Balıkesir’de konuşan Özgür Özel, belediyelerin SGK'ya olan borçlarının tahsili için talimat veren Erdoğan'a bir teklif yaptı.

Özel, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istediğini belirterek “Simit 5 kuruştu sen yaptın 10 lira. Diyor ki Belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, iç içine sığmıyor. ama işi parasal boyutu canını sıkıyor. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye millet CHP'nin ne iyi iş yaptığını görmesin diye. Önünde dünya kadar dosya ama imzaları atmayarak kaynağı kullandırtmıyor.” dedi.

“MİLLET BUNU HESABINI İLK SANDIKTA SORACAK”

Devamında Özel “Şimdi de gelmiş SGK'ya inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız. AKP-MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle keseceğim. Bunun tek amacı var belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak. CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan yanılıyorsun, millet bunun hesabını ilk sandıkta soracak.”

“EN BORÇLU BELEDİYELER…”

Özgür Özel açıklamasında “En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldıklarımız. Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli. En borçlu beş belediye AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyor. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, ulaşım aksasın. Hapırsan da köpürsen de bir yolunu bulacağız, milletin gönlünü alacağız. O iktidarı senin elinden alacağız. Ant içiyorum. “ifadelerini kullandı.

“AL BUNLARI DÜŞ YAKAMIZDAN”

Özel “Bunu Edirne, AKP'den aldığımız birçok belediyede gördüm. Şimdi de Balıkesir'de gördüm. Geçmişte ne yapmışlar camiyi ve etrafındaki meydanı verip borcu sildirmişler. Caminin tapusu belediyeden Maliye'ye geçince varıp da camiyi yıkacak, boşaltacak, oraya AVM yapacak hal yok. Ama sen bunu borca karşı AKP'li belediyeden kabul ediyorsun. Madem öyle CHP'li belediyelerdeki tüm camilerin elektrik trafolarının, ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan, millete hizmet etmemize engel olma. Erdoğan'a emekli, asgari ücretli, esnaf ağır geliyor. Küfeyi taşıyamıyorsan, ağır geliyorsa bırak. Geçim olmazsa seçim olur.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HAREKTE GEÇMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan harekete geçti. Bakan Işıkhan, belediyelere borç bildiriminin gönderildiğini duyurdu.