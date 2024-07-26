Özgür Özel'den borç tahsilatı tepkisi: Gerekirse çöpleri kendim toplarım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa’da yaptığı konuşmada, ''SGK'ya belediyelerin borcu çok tahsile vereceğiz' diyorlar. SGK'ya belediyelerin borcu hep çoktu. Sadece Bursa Belediyesinden bize kalan borcu 30 milyar ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar'' ifadelerini kullandı.

''ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA DARBE GİRİŞİMİ''

Özel, ''Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var. Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar. Türkiye'nin en büyük dayanışmasını örgütleriz ama yine de vatandaşı mağdur etmeyiz' diye konuştu.

Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidarın değişeceğini söyleyen Özel, "Devlet milletin karşısına dikilirse orada devlet değil millet kazanır" dedi.

''HİÇBİRİNDE İKİNCİ PARTİ OLMADIK''

Özel'in konuşmasından bazı sözler şöyle:

''İstanbul'da muhalefetin adayları 4'e beşe bölünmüşken yüzde 23 alarak İstanbulu kazandılar. CHP tek başına yüzde 51 oy alarak İstanbul'u kazandı. Temmuz ayının anketleri açıklandı Allaha şükür hiçbirinde ikinci parti olmadık.''