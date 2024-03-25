Özgür Özel’den gençlere çağrı. 'Gençlerin başka ülkeyi hayal etmesi beka sorunudur'

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasilerin seçim öncesi son mitingleri hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aliağa halk buluşması vatandaşlara hitap etti.

“GENÇLERİN BAŞKA ÜLKELERİ HAYAL ETMESİ BEKA SORUNUDUR”

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye’de hayal kurmasının beka sorunu olmadığını belirten Özgür Özel, “Esas beka sorunu Türkiye’nin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. 4 gençten 3’ü zihinlerinde bavulları toplamış. Diyor ki; ‘Bu ülkede kalmak istemiyorum. Konserler yasaklanıyor, festivaller yasaklanıyor, internet kısıtlanıyor, slogan atan tutuklanıyor, üniversitesine sahip çıkan gözaltına alınıyor tutuklanıyor, atanamayan öğretmen hak arıyor tutuklanıyor’… Ülkede özgürlük olmayınca, ülkede gelecek umudu olmayınca gençler korkuyor, küsüyor, yılıyor ve gitmek istiyor” diye konuştu.

ÖZEL’DEN GENÇLERE ÇAĞRI

Türkiye’nin bütün gençlerine seslendiğini belirten Özel, “Sakın enseyi karartmayın, bu güzel ülkeden ümidinizi kesmeyin, 31 Mart’ta hep birlikte sandığa koşalım, oylarımızla ülkemize, partimize, geleceğimize sahip çıkalım. Yerel yönetimler genel yönetimleri dengeliyor. Sadece İzmir’de 12 tane, Türkiye’de 208 tane seçilecek yerden genç belediye başkan adayım var benim. Türkiye’de 20 bin belediye meclis üyesinden 6 bin 500’ü gençlik kotamızdan bizim. Biz gençlere inanıyoruz, biz gençlere güveniyoruz, gençlerin önünü açıyoruz” ifadelerini kullandı.