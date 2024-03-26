Emekli simit satsın diyen MHP'li vekile Özgür Özel'den tepki. ‘16 milyon emekli Hanya’yı da gösterecek Konya’yı da’

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı bir televizyon programında 80’li yıllarda öğretmenlerin mesai sonrası su-simit satarak ek gelir elde ettiğini öne sürerek emeklilere de bu çirkin öneriyi sundu.

Kanal 68’de katıldığı yayında emeklilerin durumuna ilişkin konuşan Kaşlı şunları ifade etmişti:

“Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi satarız… Aile ekonomimize 10 bin lira ek gelir getirecek ikinci ek bir iş… Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Onun için vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını… Sadece devletten beklemek yerine”

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAŞLI'NIN SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlediği mitingde konuştu. Özel, burada yaptığı konuşmada MHP'li Ramazan Kaşlı'nın ek gelir için su ve simit satma tavsiyesine tepki gösterdi.

"1 Nisan’dan sonra yerel seçim gündemi geçecek ama emeklinin gündemi, astsubayın gündemi, atanamayan öğretmenin gündemi, staj mağdurunun gündemi, çiftçinin gündemini asla unutturmayacağız" diye konuşan Özgür Özel, konuşmasının devamında, meydanlara alıştıklarını, hep beraber meydanlarda olacaklarını ve hakları söke söke alacaklarını belirtti.

MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Aksaray MHP milletvekili, Cumhur İttifakı’nın milletvekili demiş ki ‘Eskiden emekliler ek iş yapardı, simit satardı. Her şeyi devletten beklemesinler, simit satsınlar’ demiş. Çalıştılar, bu millet için didindiler, astsubaylar ölümü göze aldılar. Öğretmenler tebeşir tozu yuta yuta astım oldular. İş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları bu emeklilerin şimdi rahat etme zamanındayız.

Almanya emeklisi Hans’ı yolluyor Edremit’e en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP’liler simit satsın diyor. Emekliler bekleyin, o MHP’li milletvekiline de size hakkınızı vermeyen, AKP’ye de 31 Mart’ta 16 milyon emekli Hanya’yı da gösterecek Konya’yı da.

İYİ PARTİ SEÇMENİNE ÇAĞRI

Seçime beş gün kala Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın anketlerde önde olduğunu belirten Özel, İYİ Partili seçmenden CHP’li adaylara destek vermelerini istedi.

Özel, "Geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü, gönlünde güneş olan iyi insanlar, geçmiş ittifak ortaklarımız. Balıkesir’i AKP yönetmesin diyen herkes. Eğer başka bir partiye oy verirseniz, Balıkesir’i AKP kazanır. Ama CHP’ye oy verirseniz, Balıkesir’i hep birlikte kazanırız, siz de kazanırsınız" diye konuştu.