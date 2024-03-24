CHP lideri Özel İYİ Partili seçmenlere seslendi. "Sizler destek olursanız Denizli'yi kesin kazanırız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli’deki mitinge yeniden ittifak kurulabileceği sinyallerini vererek, İYİ Partili seçmenden oy istedi. Denizli'de kazanmalarının İYİ Partili seçmene bağlı olduğunu söyleyen Özel’in, 2019 yılı yerel seçimlerinde İYİ Parti’ye oy vermeleriyle ilgili yapığı konuşma dikkat çekti.



"GÜLİZAR BAŞKAN DA AĞLADI, BEN DE AĞLADIM"

Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile İYİ Parti ile ittifak yapılmasına sıcak bakmadıklarını ima eden Özel, "Geçtiğimiz seçimde, benim ilim Manisa’da ve Gülizar Biçer Karaca’nın ili Denizli’de. Biz ikimiz de MYK'daydık. Dediler ki size bir fedakarlık düşer. Nedir dedik. Dediler ki illerinizi İYİ Parti'ye veriyoruz. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedik ama bir yandan da şunu gördük; tüm Türkiye'de bir ittifak yapılacak ve elbette ateş düştüğü yeri yakacak. Gülizar Başkan da ağladı, ben de ağladım. Yapmayın etmeyin dedik, bağrımıza taş bastık, gerçi burada Şeniz Başkan vardı ama ben kendi memleketimde 3’te 3 güneşe bastım. Şimdi açık net söylüyorum. Anketler şunu söylüyor; eski ittifak ortaklarımız CHP’ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Yoksa başka bir parti kazanıyor’’ dedi.