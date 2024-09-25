Özgür Özel'den görevden alınan valiye teşekkür mesajı! İşini tarafsız yaptığı için övmüştü

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den görevden alınan valiye teşekkür mesajı! İşini tarafsız yaptığı için övmüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiler kararnamesiyle merkeze alınan Manisa Valisi Enver Ünlü’ye, CHP İl Başkanı İlksen Özalper aracılığıyla teşekkür mesajı gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiler kararnamesiyle merkeze alınan Manisa Valisi Enver Ünlü’ye, CHP İl Başkanı İlksen Özalper aracılığıyla dikkat çeken mesaj yolladı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki programı nedeniyle Vali Ünlü için Manisa’da düzenlenen veda törenine katılamayan Özel, İl Başkanı Özalper aracılığıyla gönderdiği mektubunda, Ünlü’ye Manisa’ya tarafsız bir vali olarak hizmet ettiği için teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

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