Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sert tepki. 'Cumhuriyet'in temel taşlarına uzanan elleri kırarız'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün Muğla'da Datça Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gündem ile ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Anayasa’nın 3. Maddesinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Nuran Kurtulmuş’a sert tepki gösterdi.

Özel, “Unutmasınlar ki, Cumhuriyetimizin temel taşlarına uzanan elleri kırarız. İlk dört madde bizim kırmızı çizgimizdir ve bu çizgiye dokunanı affetmeyiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un iki gün önce Gazi Üniversitesi'nde Anayasa’nın 3. Maddesi ile ilgili yaptığı konuşma Türkiye gündemine oturdu.

Kurtulmuş, konuşmasında, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.