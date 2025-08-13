Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu değerlendirmesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu değerlendirmesi!

CHP lideri Özel, Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddialarına yönelik "Çerçioğlu'na 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atılırsın ya da AKP'ye katılırsın' demişler. Ya içeri tıkıl ya da partime katıl" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basına açıklama yapan Özel, gündemi değerlendirdi.

Sabah saatlerinde gündeme oturan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AKP'ye geçececeği iddasına yönelik Özel, konuştu.

"YA İÇERİ TIKIL YA DA PARTİME KATIL"

Gazetecilerin iddiaları sorması üzerine Özel, "Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri tıkıl ya da partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdoğan açıkladı: Partimize katılımlar olacakErdoğan açıkladı: Partimize katılımlar olacak

AKP'ye geçecek iddiası sonrası Aydın'da ilk istifaAKP'ye geçecek iddiası sonrası Aydın'da ilk istifa

Son Haberler
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Kahramanmaraş'ta 14 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 14 şüpheli tutuklandı
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi