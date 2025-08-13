Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu değerlendirmesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basına açıklama yapan Özel, gündemi değerlendirdi.

Sabah saatlerinde gündeme oturan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AKP'ye geçececeği iddasına yönelik Özel, konuştu.

"YA İÇERİ TIKIL YA DA PARTİME KATIL"

Gazetecilerin iddiaları sorması üzerine Özel, "Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri tıkıl ya da partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor" ifadelerini kullandı.

