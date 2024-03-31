Özgür Özel’den sandıkların kapanması sonrası ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den sandıkların kapanması sonrası ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sandıkların kapanması sonrası ilk açıklama geldi. Özel, sandık görevlilerine ve müşahitlere başarılar diledi.

Yerel seçimde oy verme işlemleri sona ererken oyların sayımına başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sandıkların kapanması sonrası ilk açıklama geldi. Özel, sandık görevlilerine ve müşahitlere başarılar dilerken oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti.

Özgür Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.”

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