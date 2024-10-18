Özgür Özel'den skandal olaya büyük tepki: 'Bu alçakların canına okunmalıdır'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den skandal olaya büyük tepki: 'Bu alçakların canına okunmalıdır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan ve ölümlerine neden olan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan ve 12 bebeğin ölümlerine neden olan "yenidoğan çetesi" ile ilgili olarak soruşturmasına ilişkin, "Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Özgür Özel yaptığı açıklamada "Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır." dedi.

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