Özgür Özel'den Süper Kupa'da Atatürk'e saygısızlığa tepki. 'Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız'

Bu akşam, oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı ev sahibi ülke Suudi Arabistan’ın maçta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı pankart ve tişörtlere izin vermemesi sonucunda kriz çıktı.

Saatlerce süren üst düzey görüşmeler sonuçsuz kaldı. Şartları kabul etmeyen iki takım ve yönetimleri maça çıkmama kararı alarak Süper Kupa maçını iptal ettiler.

Kriz Türk halkına hakaret olarak tartışma yaratırken birçok siyasiden mesajlar ve açıklamalar gecikmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maça çıkmama kararını destekledi.

Özgür Özel’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi Arabistan yetkilileri izin vermiyor! Kulüplerimizin maça çıkmama kararını destekliyoruz. Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız.”