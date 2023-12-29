Flaş... Flaş... Suudiler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçaklarının kalkmasına izin vermedi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Suudiler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçaklarının kalkmasına izin vermedi
Suudilerden iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı sonrası skandal bir hareket geldi.

Turkcell Süper Kupa finali, Riyad’da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda bu akşam saat 20.45’te oynanacaktı.

Ancak, Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe, sahaya Atatürk pankartı ve ısınma tişörtleri ile girmek istedikleri için Suudi yetkililerle anlaşmazlığa düştü. Tarafların uzlaşamaması üzerine maç iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın taleplerini reddetmesine tepki göstererek sahaya çıkmayacaklarını duyurdu.

Maçın iptal edilmesinin ardından Türkiye’ye dönmek üzere havalimanına hareket eden iki takımın uçaklarına kalkış izni verilmediği bildirildi.

İlgili Haberler
Katar merkezli beIN Sports'tan skandal karar. İşlerine son verildi
Süper Kupa'yı ortadan ikiye bölün yarısını Fenerbahçe'ye yarısını Galatasaray'a verin. Sedat Kaya yazdı
Batuhan Karadeniz Süper Kupa'nın yeni adını açıkladı. Mehmet Büyükekşi'ye 'bu ülkeye gelme' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak Süper Kupa bildirisi
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçına çıkamaması dünya gündeminde
Beşiktaş'tan Süper Kupa çağrısı: Atamızın semtine Dolmabahçe'ye bekliyoruz
Atilla Türker Süper Kupa krizindeki Hamit Altıntop gerçeğini açıkladı. Yok artık
Özgür Özel'den Süper Kupa'da Atatürk'e saygısızlığa tepki. 'Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız'
Flaş... Flaş... Süper Kupa iptal edildi
Süper Kupa'nın oynanacağı Al-Awwal Park Stadı'nın son durumu görüntülendi
Süper Kupa'nın oynanacağı Al-Awwal Park Stadı'nın son durumu görüntülendi
Son Haberler
2024 YILI TUZLA GENELİNDE BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT TESİS VE BİNALARIN MUHTELİF TAMİR BAKIM VE YAPIM İŞLERİNİN YAPILMASI Resmi İlanlar
2024 YILI TUZLA GENELİNDE BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT TESİS VE BİNALARIN MUHTELİF TAMİR BAKIM VE YAPIM İŞLERİNİN YAPILMASI
ŞEHİR KÜTÜPHANESİ VE TİYATRO BİNASINA MOBİLYA TEMİNİ İŞİ Resmi İlanlar
ŞEHİR KÜTÜPHANESİ VE TİYATRO BİNASINA MOBİLYA TEMİNİ İŞİ
‘Aşka Düşman’ planı tutacak mı? Yazarlar
‘Aşka Düşman’ planı tutacak mı?
Yeni yılda bankalardaki TL fazlalığının çekilmesi gerekecek! Yazarlar
Yeni yılda bankalardaki TL fazlalığının çekilmesi gerekecek!
Adil bir sultan ol ki canlar yanmasın… Yazarlar
Adil bir sultan ol ki canlar yanmasın…
‘Kurgulanmış Bir Davanın Arka Planı’ Yazarlar
‘Kurgulanmış Bir Davanın Arka Planı’
Adaletle hükmedememek işte budur Yazarlar
Adaletle hükmedememek işte budur