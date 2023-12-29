Flaş... Flaş... Suudiler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçaklarının kalkmasına izin vermedi

Turkcell Süper Kupa finali, Riyad’da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda bu akşam saat 20.45’te oynanacaktı.

Ancak, Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe, sahaya Atatürk pankartı ve ısınma tişörtleri ile girmek istedikleri için Suudi yetkililerle anlaşmazlığa düştü. Tarafların uzlaşamaması üzerine maç iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın taleplerini reddetmesine tepki göstererek sahaya çıkmayacaklarını duyurdu.

Maçın iptal edilmesinin ardından Türkiye’ye dönmek üzere havalimanına hareket eden iki takımın uçaklarına kalkış izni verilmediği bildirildi.