Ünal Karaman’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye tebrik

İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir coşkuyla Türk topraklarında oynanması gereken Süper Kupa Finali maddi kazanç hırsıyla Arap çöllerine taşınmış, ilk ve en büyük hata burada yapılmıştır.

Türk milletinin kırmızı çizgisi olan milli değerlerimiz, hiçbir şekilde izin ve müzakere konusu olamayacak kadar kutsaldır.

Sürecin başından itibaren Suudi yönetiminin tavırları açıkça Türk milletinin kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Türk milleti şanlı tarihi boyunca bağımsızlığı kendisine ilke edinmiş, dayatmalara hiçbir şekilde boyun eğmemiştir.

Türk’ün dünyasında paradan çok daha kıymetli hazineler ve hasletler vardır. Bu kıymetlerden nasibini almamış, Cumhuriyetin faziletlerini anlamamış liyakatsiz kadroların yarattığı skandal ortadadır.

Bu skandalın sorumluları; yurda dönmeden Türk milletine yaşattıkları bu akşam için özür dilemeli ve derhal istifalarını vermelidir. Bu şahısların Türk sporuna da Türk milletine de verecek hiçbir şeyleri yoktur!

Türk karakteri göstererek, Atatürkümüz ve milli değerlerimizden taviz vermeden dimdik duran Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarını, yöneticilerini, futbolcularını ve kulüplerimizi bu kararı almak için yüreklendiren taraftarlarımızı tebrik ve takdir ediyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene!”