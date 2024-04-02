Özgür Özel’den video mesaj: Göreceksiniz yarın daha da çok olacağız

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart'ta sandık başına gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti konumuna yükseldi. AKP ise tarihinde ilk kez yarışı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye genelinde CHP yüzde 37,8, AKP yüzde 35,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 6.2, DEM Parti yüzde 5,7, MHP yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3,8 oy aldı.

ÖZEL'DEN MESAJ

CHP Genle başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin bir video mesaj paylaştı.

Özel, "Artık az değiliz, göreceksiniz yarın daha da çok olacağız." notuyla paylaştığı videoda, "Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazandı" dedi.