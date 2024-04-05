Özel, 47 yıl sonra CHP’ye geçen Denizli’deki seçimi anlattı: O gece tek kaybım kırmızı Vespa

31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl sonra birinci parti olan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'den aldıkları büyükşehirlerden Denizli'nin İl Başkanı Ali Osman Horzum ile seçim anısını paylaştı.

Halk TV’de konuk olduğu canlı yayında konuşan Özel, Horzum'un seçim öncesi kendisine iki hayali olduğundan bahsettiğini söyledi.

Özel, Horzum ile anısını şu şekilde anlattı:

HAYALİNİ SÖYLEDİ, ÖZEL "EVET" DEDİ

"Bir gün oturuyoruz. Ali Osman Horzum, 'İki tane hayalim var başkanım, biri inşallah gerçek olacak bu sefer' dedi. 'Nedir senin hayalin' diye sordum. 'Bir tanesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan il başkanı olmak. Bir de bu işleri bırakınca kırmızı Vespa alacağım, Denizli'de gezineceğim' dedi. Ben de 'Büyükşehir'i kazan Vespa benden, kırmızı motor benden' dedim...

Seçim akşamı, 'altın sandık' uygulamamız var, erken sonuç almamız lazım. Onlar da az girmişler. Aradım 'Osman Başkan altın sandık, 3 girmişsin bunu artırın' diye.

300 BİN LİRALIK MOTOSİKLET HEDİYE ETTİ

'Başkanım ya ben bir şey sorabilir miyim' dedi. 'Sor' dedim, '300 CC olsa olur mu, 100 CC'likler çekmiyormuş' diye soruyor... Ben de 'olur, olur, kapat' dedim...

Millet beni merak ediyor, şurası kazanıldı, burası kazanıldı. Kaybettiğimiz de var, Vespa motor gitti, 300 bin lira para verdik. O gecedeki tek kaybım Vespa motosiklet..."