Özgür Özel'e eş genel başkan diyen DEM Partili Tülay Hatimoğulları kimi kastettiğini açıkladı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları “CHP lideri Özgür Özel’e neden ‘eş başkan’ dediniz?” sorusunu yanıtladı.

“İMAMOĞLU’NU MU KASTETTİ?”

Partinizi ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Size CHP’nin eş başkanı diyesim geldi” dediniz. Kimi kastettiğiniz çok tartışıldı, hatta “Ekrem İmamoğlu’nu mu Kılıçdaroğlu’nu mu kastetti” yorumları yapıldı.

Soru: Kimi kastettiniz?

İnsanın nutku tutuluyor derler ya, insanlar nasıl anlamlar çıkardı böyle bir şeyden. Şimdi bizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı var. Mesela geçmiş dönemde ben partinin diplomasi çalışmalarındaydım. Dışişleri Komisyonu üyesiydim. Ve gerek Orta Doğu’da, gerek Batı’da gittiğimiz her yerde böyle dil sürçmesi olmuştur, “Eş Başkan” demişizdir.

“DİL SÜRÇMESİ”

Aslında konuşmaya başladığımda dilim sürçüyordu, eş başkanlık çıkıyordu ağzımdan. Bu yurt içinde, yurt dışında, çoğu yerde ağzımızdan kaçırdığımız bir dil sürçmesi. Keşke, sol veya sağ fark etmeksizin, Türkiye’deki bütün siyasi partiler eş başkanlık sistemine geçse. Hatta ben bakanlıkların bile eş bakanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen onunla alakalı bir dil sürçmesi. Fakat çok farklı anlamlar çıktı. Bizde zaten eş başkan bir kadın, bir erkek olarak temsil ediliyor. İki erkek eş başkan diye bir şeyi zaten kast etmem. Tabii bunu ben yorumcuların kendi hayal güçlerine veriyorum.