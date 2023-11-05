Özgür Özel'e ilk gününde protesto

Dün yapılan CHP Kurultay’ında Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek Genel Başkan olan Özgür Özel’e ilk protesto, bugün Bülent Ecevit için düzenlenen anma töreninde yapıldı.

KAYNAK: İHA
Özgür Özel'e ilk gününde protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi. Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını “Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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