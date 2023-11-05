CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’in siyasi hayatında ‘oyunların’ yeri. Ne olduysa FIFA 99 oynarken oldu

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, üniversite yıllarında saatlerce oynadığı FIFA 99 oyununa olan tutkusunu anlatmıştı. Özel’in FİFA 99’dan CHP Genel Başkanlığı’na uzanan hikayesinin arka planı ilginizi çekecek.

CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’in siyasi hayatında ‘oyunların’ yeri. Ne olduysa FIFA 99 oynarken oldu

Türkiye'nin gündeminde yer alan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin yeni genel başkanı oldu. Manisalı Özel, üniversiteyi Ege Üniversitesi Eczacılık bölümünde okudu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in spor tutkusu ve futbola olan sevdasını tüm Manisalılar bilir.

Sporsever kimliğiyle bilinen Başkan Özel, sporculara ve spor kulüplerine sağladığı desteklerle hafızalarda önemli yer edinmiştir. Özgür Özel'in FIFA 99 bilgisayar oyununa olan tutkusunun arka planında ise ilginç bir hikaye yatıyor.

zgurozel.jpgSİYASETE FIFA 99 İLE BAŞLADIM

İlkses’ten Hüseyin Demir’in derlediği habere göre, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in esas mesleği eczacılıktır. 3 yıl önce Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Özel, programda özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu. Programda Ege Üniversitesinden mezun olduktan sonra eczane açtığını ifade eden Özel, siyasete ise FIFA futbol oyunu oynarken başladığını söylemişti.

Özgür Özel'in Armağan Çağlayan'ın programında söylediği sözler şu şekilde:

"1999 yılında, Manisa'da bir gün eczanede oturuyorum. FIFA 99 diye bir oyunum var. Acayip de tutkuyla ve heyacanla oynuyorum. Brezilya-Arjantin Dünya Finali, durum 2-2. Ben Ajrantin'i aldım 86. dakika. Telefon çaldı. Telefon yerde. Caller ID filan yok yani. Kim aramış diye göremiyorum. Şimdiki gençler bilmiyor yani onu. Tahayyül edemiyor benim kızım. Telefon çaldı! Kapanırsa kimin aradığını bilmiyorsun. Çalıyorsa açacaksın yani. Açayım mı açmayayım mı derken, oyunda pause'a (durdurma tuşu) bastım. Gittim telefonu açtım. O zamanın eczacı odası başkanı Nükhen Abla'ydı arayan. Dedi ki 'Eczacı odasına kadar gelir misin?' 'Nedir?' dedim. 'Seni oda yönetimine almayı düşünüyorum' dedi. Kapattım gittim.”

fifa99.jpg“AKLIM MAÇTA KALDI”

Manisa Eczacılar Odası, daha sonra da Türk Eczacılar Birliği yönetimlerinde yer alan Özgür Özel'den, CHP Manisa Belediye Başkan adayının kalp krizi geçirip hayatını yitirmesi nedeniyle genel merkez tarafından aday olması istenir: "Üç saatte karar verip girdim ve o seçimi kaybettim. 2011'de milletvekili oldum. Bugüne kadar geldik ve bizim maç hâlâ 2-2; 86. dakikada kaldı! Çünkü o günden beri bilgisayarda hiç futbol oynayamadım, playstation alamadım. Vaktim olmadı, aklım hâlâ maçta kaldı."

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