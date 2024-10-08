Özgür Özel'i çileden çıkaran iddialar: Alçaklar, alnınızı karışlamazsam namerdim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yasama dönemindeki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda hakkında çıkan Gülşah Durbay iddiaları hakkında konuştu.

Eşi ile boşandığı iddialarının çıktığını daha sonra bunun daha ileri boyutlara taşındığını söyleyen Özel "Bununla kalacak sandık, birtakım yalanlar uydurdular. 1 Nisan'da bizi cezalandıracaklardı yapamadılar ya, parti iktidara gidiyor ya akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye 18 yaşından bu yana bu partide olmuş, bu partiye 18 yıldır hizmet eden, Manisa'nın tam mutabakatıyla... Manisa'da ben aday oldum, Gülşah Başkan gençlik kolları başkanıydı. O günden beri bütün Manisa beraber yürüyoruz. 1 vekil vardı 4 vekil yaptık. 10 ay önce yüzde 29 aldık. Bu seçimde biz yüzde 59 oy aldık. Gülşah Durubay, Şehzadeler'i, merkez ilçeyi, hiç kazanmadığımız ilçeyi, Fatih'in tahta koştuğu ilçeyi dürüstlüğüyle çalışkanlığıyla namusuyla kazandı. Hakikaten zorlanıyorum, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar çirkinliğe... Hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun deyip başka bir şey yapacağım da...Bu yalanı yayan hesaplar Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler” ifadelerini kullandı.

"GÜLŞAH BEN AÇIKLAYACAĞIM DEDİ"

Kendisinin ve eşinin sürekli olarak Durbay'ın hastalığını takip ettiklerini vrugulayan Özel, "O bizim evladımız. Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdırdılar. Gülşah ben açıklayacağım dedi. Gitti, aslanlar gibi derdini herkese anlattı. biz bu iktidarı tüm kötülüğüne rağmen yeneceğiz. bu iktidarı yenerken cesaretimizle, temizliğimizle, onurumuzla yeneceğiz. Nerede o yalanı yayanlar? CHP ahlak dışı iş yapmaz. Benim için vız gelir, tırıs gider. Hem Gülşah'ın hatırı için açıklama yapıyorum. Bu oyuna gelelim diye bekliyorlar. Bir kadın bir yere gelmek için bir erkeğin bir şeyi olmalıdır sanıyorlar" şeklinde konuştu.

"BİR SANTİM EĞİLİRSEK NAMERDİZ"

O iddialara ateş püsküren Özel, “Bir santim eğilirsek namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim... "diye tepki gösterdi.

"HODRİ MEYDAN"

Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Eski genel başkanım Altan Öymen 'hodri meydan' deme, güreş terimidir siyaset değil dedi. O yüzden ben siyaseten değil, gizli hesaplarda toplanmış havuzlarda bir araya gelenler, gayrıresmi toplanan paralarla geçmiş seçimde adayımıza oy verilmemesine uğraşan algı operasyonlar yapanlara ve partimi böyle alt edebileceklerini düşünenlere karşı söylüyorum! Hodri meydan! Buradayız, teslim olmuyoruz!"

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