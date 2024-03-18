'Özkan Sümer mezarında ters dönmüştür' diyerek açıkladı. Sedat Kaya yazdı

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'Özkan Sümer mezarında ters dönmüştür' diyerek açıkladı. Sedat Kaya yazdı
Sedat Kaya; Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer üzerinden Fenerbahçe maçında yaşanan olayları değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Trabzonspor'un efsanevi futbolcusu, teknik direktörü, başkanı Özkan Sümer, Türkiye'de statlardaki tel örgüleri kaldıran ilk isim olmuştu.

Israrla, "tel örgüler insan haklarına aykırıdır. Trabzon insanı barışsever ve dosttur. Taraftarlarımıza potansiyel suçlu muamelesi yapılıyor. Bu hiç hoş değil. Biz taraftarlarımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın da sorumluluk alması gerekir" demişti.

Yoğun karşı çıkışlara rağmen dediğini yapmış, Avni Aker'deki tel örgüleri kaldırtmıştı.

Tel örgüsüz statta uzun yıllar hiçbir çirkin olay da yaşanmamıştı.

Özkan Sümer dünkü Fenerbahçe maçında yaşananları görse ne derdi acaba?

Eminim şu an mezarında ters dönmüştür.

Trabzonspor'da Fenerbahçeli futbolcuları linç etmek için sahaya girenler sadece sporun ruhuna değil Özkan Sümer'in felsefesine de ihanet ettiler.

Bu ihanetin arkasındaki nedenleri saptamadan, birkaç holigan taraftarı cezalandırmak çözüm olabilir mi?

Taraftarı "kazanmak için her şey mübahtır" zihniyetiyle kışkırtan, holiganlığa iten asıl neden nedir acaba?

Forma farkı gözetmeden, federasyonundan kulüp yöneticilerine, futbolcularından amigolarına kadar oluşturulan bu "kirli futbol sistemimiz" olabilir mi?

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