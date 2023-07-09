Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor

YONCA LODİ

"Hepimizin çok büyük kaybı. Herkesi ele geçiren neşesini anlatabilirim, sonsuz müzik yeteneğini anlatabilirim... O hepimizin Özkan abisiydi. Çok da umutluyduk. Sürekli Fuat abiyle konuşuyorum. Bazı insanlar yıldızlara yakışıyorlar. Yıldız gibi gelip yıldız gibi gidiyorlar. Yok olacak bir enerji değil. Enerjisi çok yüksek bir insandı. Ben küçük yaşlarda tanıştım, bu camiada herkese abi olmuştur. O bir şey söylediğinde hepimiz ağzının içine bakardık. Çok sevdik. Hepimiz için çok büyük bir duayen, çok büyük bir abi, çok büyük bir müzisyeni kaybettik. Ailesine sabırlar dilerim. Fuat abime, Mazhar Alansona... MFÖ yok yani şu an. Çok üzgünüm."