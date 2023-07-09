Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Usta sanatçının ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Uğur için başsağlığı mesajları art arda geldi. İşte ünlü sanatçı için gelen başsağlığı mesajlarından bazıları

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 1

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Bu son atağı da yeneceğine kalpten inanıyorduk. Çok özel bir ruhtu. Her ölüm erkendir ama onunki gerçekten erkendi. Yeri dolamaz."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 2

TARKAN

Ah be Özkan’ım, ateş oldun düştün içime. Çok üzüldüm be çok
Nurlar, ışıklar içinde uyu gülüşünde, gözünde kalbinin güzelliğini gördüğümüz canımız Özkan’ımız.
Yerin dolmayacak.
Çok özleneceksin

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 3

SEZEN AKSU

"Başımız sağ olsun."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 4

MUSTAFA SANDAL

"Seni hep güzel gülümsemenle hatırlayacağız. Mekânın cennet olsun Özkan abi."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 5

HALUK LEVENT

"Çok güzel, çok başarılı bir müzisyeni kaybettik. Türk müzik dünyasının başı sağ olsun."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 6

ACUN ILICALI

"Başımız sağolsun"

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 7

ŞAHAN GÖKBAKAR

Kattığın tüm güzellikler için minnettarız.

Seni çok seviyoruz. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 8

ALİŞAN

"Çok üzüldüm çok.. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağolsun... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Özkan Abi..."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 9

ÇAĞLA ŞIKEL

"Sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin. Eşsiz Özkan Abim. Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Seni hep çok seveceğim."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 10

DEMET EVGAR

"Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba… Yeteneğin zaten nadir gelir…Tanıştıktan sonra "kızım" dedin hep bana. "Baba" dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece…Seni özleyeceğim.Çok… Bi tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum. Kızın…"

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 11

NURGÜL YEŞİLÇAY

''Hepimizin başı sağ olsun...''

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 12

HAKAN PEKER

"Çok neşeli bir insandı. Şoktayım. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun diyorum. Sinemada müzikte çok başarılı. Komple bir sanatçıydı. Bir bakıyorsunuz gitar çalıyor, vokalist, yaptığı filmler Cem Yılmaz'la çok güzel filmler yaptı. Dört dörtlük bir sanatçı. Tüm müzik camiasına ve ailesine baş sağlığı diyorum.

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 13

MERT FIRAT

"Hepimize çok büyük bir örnekti, hem insanlığıyla hem toplumdaki var oluşuyla. Ne desek boş, 2 dakikaya sığmaz, bence yıllara sığmaz Özkan Uğur. Çok büyük bir acı."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 14

YONCA LODİ

"Hepimizin çok büyük kaybı. Herkesi ele geçiren neşesini anlatabilirim, sonsuz müzik yeteneğini anlatabilirim... O hepimizin Özkan abisiydi. Çok da umutluyduk. Sürekli Fuat abiyle konuşuyorum. Bazı insanlar yıldızlara yakışıyorlar. Yıldız gibi gelip yıldız gibi gidiyorlar. Yok olacak bir enerji değil. Enerjisi çok yüksek bir insandı. Ben küçük yaşlarda tanıştım, bu camiada herkese abi olmuştur. O bir şey söylediğinde hepimiz ağzının içine bakardık. Çok sevdik. Hepimiz için çok büyük bir duayen, çok büyük bir abi, çok büyük bir müzisyeni kaybettik. Ailesine sabırlar dilerim. Fuat abime, Mazhar Alansona... MFÖ yok yani şu an. Çok üzgünüm."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 15

NİLGÜN BELGÜN

"Özkan Uğur'u kaybetmişiz. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamıydı. Hepimizin başı sağ olsun cennet mekanı olsun."

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Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor 16

EZGİ MOLA

Kalbime taş oturdu. Çok üzgünüm çok.

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