Özkan Uğur'un ağladığı duygusal anlar yeniden gündem oldu. Şarkı söylerken sanki hissetmiş

Usta sanatçı Özkan Uğur dün aramızdan ayrıldı... Uğur'un üyesi olduğu MFÖ ile şarkı söylerken duygulandığı anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Özkan Uğur'un ağladığı duygusal anlar yeniden gündem oldu. Şarkı söylerken sanki hissetmiş

Editör Özge Ceren ÇİMEN

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uğur'un vefat haberdi sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu.

ekran-goruntusu-2023-07-09-135202.png

O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının vefat haberinin ardından sosyal medyada şarkıları ve eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Aralarında kullanıcıları en çok duygulandıranı ise Özkan Uğur'un diğer MFÖ üyeleri olan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le şarkı söylediği esnada bir anda duygulanarak gözyaşlarına boğulduğu görüntüler oldu.

ekran-goruntusu-2023-07-09-134617.png

"GÖZYAŞLARIMIZI BİTTİ Mİ SANDIN?"

Uğur'un duygulandığını gören Alanson, "Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten. Ne yani, değil mi Fuat? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın" dedi.

ekran-goruntusu-2023-07-09-135129-001.png

İlgili Haberler
Özkan Uğur için sanat camiasından başsağlığı mesajları yağıyor
Özkan Uğur'un can dostu Mazhar Alanson canlı yayında ağlamaktan konuşamadı
Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama
Özkan Uğur’un cenaze töreni programı belli oldu
Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Buğlem ne demek? Buğlem isminin anlamı nedir? Keşfet
Buğlem ne demek? Buğlem isminin anlamı nedir?
Uzmanından karaciğer için maydanoz limon kürü Sağlık
Uzmanından karaciğer için maydanoz limon kürü
Kandırılması en kolay 5 burç belli oldu Güncel
Kandırılması en kolay 5 burç belli oldu
19,5 milyona bela oluyor Sağlık
19,5 milyona bela oluyor
Blue Grubu Üyeleri İstanbul uçağında yolcuyla tartıştı Magazin
Blue Grubu Üyeleri İstanbul uçağında yolcuyla tartıştı
Güneş yanığı belirtileri neler? Güneş yanığına ne iyi gelir? Keşfet
Güneş yanığı belirtileri neler? Güneş yanığına ne iyi gelir?