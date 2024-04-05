Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp. Mazbatayı adliyenin yemekhanesinde verdiler

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Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp. Mazbatayı adliyenin yemekhanesinde verdiler
Özlem Çerçioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi ve mazbatasını Aydın Adliyesi'nin yemekhanesinde düzenlenen bir törenle aldı. Bu olay tepkilere neden oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na mazbatası Aydın Adliyesi yemekhanesinde verildi.

Çerçioğlu, 2002'den bu yana yapılmayan Adliye Sarayı'na vurgu yaptı, binanın güvenliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yakışıyor mu ya. İşte AKP'nin kaybetmesinin temel sebeplerinden biri bu"

Özlem Çerçioğlu, bir büyükşehir belediye başkanının veya merkez ilçe belediye başkanının adliyenin yemekhanesinde mazbata almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

CHP'li Çerçioğlu'na mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay verdi.

Törende, seçimin demokratik bir yarış olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, Aydın halkına destekleri için teşekkür etti ve kentteki işleri halkın görüşlerini alarak yaptıklarını belirtti.

Halkla bağlarını koparmadıklarını ve halkın ihtiyaçlarını iyi anladıklarını söyleyen Çerçioğlu, mazbatasının yemekhanede verilmesine duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve bu durumu eleştirdi.

Çerçioğlu, törenden sonra belediye binasına geçti ve programa CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız da katıldı.

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