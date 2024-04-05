CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması

Kaynak: İHA
CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması
CHP'li Muratpaşa belediye başkanı açıklamasında, "En zor süreçte yerel yönetimler muhalefete geçti" sözlerini kullandı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Belediye Başkanı Ümit Uysal, bayramlaşma etkinliğinde belediye personeliyle bir araya geldi.

Uysal, ittifak olmamasına karşın, halkın desteğiyle yüzde 62’lik bir oy oranıyla görevlerinin onaylandığını ifade etti.

Bayram öncesinde, Başkan Uysal ve meclis üyeleri, Yeşilova Mahallesi’ndeki Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışanlarla buluştu.

Ekonomik kriz ve 31 Mart seçimlerindeki değişimlere değinen Uysal, zorluklara rağmen birlikte başaracaklarına inandıklarını belirtti ve geçmişteki başarılarına vurgu yaptı.

Daha sonra Fener Mahallesi’ndeki ana hizmet binasında personelle bayramlaşan Uysal, Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe sahip olması temennisinde bulundu ve çalışanların emeklerine teşekkür etti.

Kadıköy, Çankaya ve Muratpaşa ilçelerinde, CHP’nin yüzde 60’ın üzerinde oy aldığı ve Ümit Uysal’ın üçüncü kez başkan seçildiği belirtildi.

Bu ilçeler, aynı zamanda Türkiye’nin en kalabalık 50 ilçesi arasında yer alıyor.

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