Pablo Escobar’ın ‘kokain su aygırı’ trafik kazasında öldü

Editör: Osmancan Erok

Yaşadığı dönemde dünyanın en zenginleri listesine giren, en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Pablo Escobar’ın 1980’lerde kendine özel hayvanat bahçesine Afrika’dan getirttiği ve ‘kokain su aygırı’ olarak bilinen hipopotam kazada öldü.

44 YAŞINDAKİ 'KOKAİN SU AYGIRI' ESCOBAR'IN EVİNE YAKIN YERDE ÖLDÜ

44 yaşında olduğu tespit edilen ‘kokain su aygırı’ Kolombiya'nın Bogota-Medellin otoyolunda, kötü şöhretli uyuşturucu baronunun eski evinin sadece birkaç kilometre yakınında öldü. Sürücünün yara almadığı kazada aracın ise büyük hasar aldığı belirtildi.

Uyuşturucu baronunun 1993 yılında bir polis operasyonunda öldürülmesinin ardından, bir erkek ve üç dişi su aygırı doğada serbest kaldı. Doğal yırtıcıları olmadığı için kontrolsüz bir şekilde çoğaldılar ve bölgede bir büyük bir sorun olarak kabul edildiler.

Şu anda bölgede 150 civarında üç tonluk otobur olduğu söyleniyor. Kolombiya hükümeti tarafından yapılan bir araştırmaya göre, su aygırlarının sayısının 2030'da 434'e, 2050'de 1.500'den fazlaya ulaşması bekleniyor.

İSTİLACI TÜR OLARAK KABUL EDİLDİ

Kolombiya Çevre Bakanlığı'nın hayvanların büyük miktardaki idrar ve dışkılarının nehirleri kirletebileceği ve yerli manatları ve kapibaraları tehlikeye atabileceği konusunda uyarmasının ardından, suaygırları 2022'de Kolombiya'da resmen istilacı türler olarak ilan edildi.

2021'de Kolombiya hükümeti su aygırlarını kısırlaştırmaya başladı ancak hepsini yakalayamadıkları için pek başarılı olamadılar. Şimdi ise bazı su aygırlarının Kuzey Meksika'daki bir sığınağa ve Hindistan'a taşınması planları bulunuyor.