Pablo Escobar'ın hemşerileri Türkiye'de. 629 Kolombiyalı Türkiye'de çalışma izni aldı

Ali Kemal ERDEM'in haberinde yer alan bilgilere göre; Türkiye’de bir taraftan işsizlik sorunu sürerken diğer taraftan işverenler belli sektörlerde eleman bulmakta zorlandıklarını açıkladı.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Her fabrikanın en az 100 işçi eksiğiyle çalıştığını ve Türkiye’de yaşayan insanların bu ihtiyacı artık karşılayamadığını belirten Topuz, yeni fabrika yatırımlarının da işçi bulunamadığı için bekletildiğini öne sürerek iddiasını “Artık kontrollü işçi ithalatı yapmamız gerekiyor. Bize mühendis lazım değil, vasıfsız işçi lazım. Bin dolar net maaşla işçi bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yabancı çalışan sayısı son yıllarda gerek Suriye’den gelen sığınmacı nüfus, gerekse farklı ülkelerden gelip bir şekilde çalışma izni alan düzensiz göçmenler nedeniyle ciddi oranlarda yükselmiş oldu.

Türkiye’de yabancı çalışanlar sadece düzensiz göçmenlerden veya sığınmacılardan ibaret olmadığı belirtildi.

Türkiye’den çalışma amaçlı dönemsel olarak yurtdışına gidenler varsa aynı şekilde dönemsel olarak Türkiye’ye çalışmaya gelen yabancı işçiler de var.

YILLAR İÇİNDE YABANCI ÇALIŞAN SAYISI DÜZENLİ OLARAK YÜKSELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sitesinde en son 2022 yılında çalışma izni verilen yabancılara dair veriler bulunmaktadır.

2022 verisine göre Türkiye’de bir yıl içinde çalışma izni alan yabancı sayısı 212 bin 682'dir. Bunun 57 bin 829 kadın, 154 bin 853’ü erkektir. Bu sayının da yıllar içinde düzenli olarak arttığı belirtildi.

2015 yılında çalışma izni verilen yabancı sayısı 64.521 iken 2016’da 73.549, 2017’de 87.182, 2018’de 115.837, 2019’da 145.232 kişi oldu.

Bu verilerin bir kısmı beyaz yakalı veya mühendis gibi teknik elemanlar olsa dahi ezici çoğunluğu çalışan işçi durumundaydı.

Sanayiden tarıma, hayvancılıktan, imalata, bakıcılığa kadar ekonominin her alanında vardılar.

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN GELİYORLAR

Bu 212 bin kişi 100’e yakın ülkenin vatandaşlarından oluşuyor. 100’den az vatandaşı olanlar sıralanmazken 100’den fazla vatandaşı Türkiye’de çalışma izni alan 89 ülkenin adı ve çalışan sayısı tek tek verildi. Dünyadaki her kıtadan ülkeler bu listede yer aldı.

RUSYA, SURİYE’NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Türkiye’de 2022 içinde çalışma izni alan yabancıların vatandaşı olduğu ülkeler arasında tahmin edileceği üzere Suriye, 113.208 kişiyle ilk sırada yer aldı.

Onu Rusya, 11.561 kişi ile takip etti.

Sonrasında Türkmenistan 8962, İran 6905, Kırgızistan 6648, Afganistan 4957 kişiyle geldi.

ENDONEZYA’DAN BİNLERCE ÇALIŞAN VAR

Sonrasında yedinci sırada sürpriz bir ülke var. Endonezya’dan gelen 4722 kişiye 2022 yılı içinde Türkiye’de çalışma izni verildi.

Bu ülkeyi Özbekistan 4677, Azerbaycan 4493, Ukrayna 3277, Gürcistan 3.082, Irak 3606 takip etti.

PABLO ESCOBAR'IN TOPRAKLARINDAN BİLE GELEN VAR

Güney Amerika’nın bilinen ülkelerinden biri olan ve Pablo Escobar'ın toprakları olan Kolombiya’dan 629 kişi 2022’de Türkiye’den çalışma izni aldı.