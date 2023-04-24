Paixao Altay'da 100. golüne ulaştı

Altay'ın golcü oyuncusu Paixao, İzmir derbisinde Göztepe'ye attığı golle birlikte resmi maçlardaki 100. golüne ulaştı.

Paixao Altay'da 100. golüne ulaştı

Altay'a 2018-2019 sezonunda transfer olan 38 yaşındaki Marco Paixao, 1. Lig'de üst üste 3 kez gol krallığı yaşadığı siyah-beyazlı formayla 100. golünü kaydetti.

Portekizli golcü 1. Lig'de 132 müsabakada 94, Süper Lig'de 23 karşılaşmada 2 ve Türkiye Kupası'nda da 6 maçta 4 gole imza attı. Bu sezon ligde 18 gole ulaşan Paixao, 17 gollü Sakaryasporlu Kabongo Kasongo ve 15 golü bulunan Douglas Tanque'ın önünde en skorer isim konumunda bulunuyor.

Göztepe beraberliğiyle 33 puana yükselen 13. durumdaki Altay, düşme hattındaki Gençlerbirliği ile puan farkını 5'e çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, Dyorex Boluspor (D) ve Altaş Denizlispor müsabakalarının ardından 37. haftayı bay geçecek ve sezonu İzmir'deki Tuzlaspor maçıyla tamamlayacak. (AA)

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