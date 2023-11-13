Paket paket aşk satmışlar. Daha önce kimsenin aklına gelmemişti

Diyarbakır ve İzmir’de ‘Aşk’ dolandırıcılarına ‘Makyaj Operasyonu’ yapıldı. Paket paket aşk sattıkları ortaya çıkan, çetede 8 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Paket paket aşk satmışlar. Daha önce kimsenin aklına gelmemişti

Diyarbakır ve İzmir’de vatandaşları, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, 'arkadaşlık' ve 'evlilik' gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik düzenlenen 'Makyaj' operasyonunda 8 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti.

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Dolandırıcıların, arayanlara arkadaşlık, akşam yemeği, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı ve evlilik paket, gibi seçenekler sundukları belirlendi.

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2 AYLIK TAKİPLE 8 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, Diyarbakır ve İzmir’de koordine olduklarını belirleyen polis ekipleri, 2 aylık çalışma sonucu adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. ‘Makyaj’ adı verilen operasyon kapsamında, 8 şüpheli yakaladı.

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Şüphelilerin adreslerinde, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONLA TARİFE BELİRLENİYOR

Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın direktifleriyle ‘Suçla sinerjik mücadele’ projesinin başladığını söyledi.

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Zaim, “Bütün polislerimiz, vatandaşlarımız ve hep birlikte ortak enerji kolektif güç anlayışıyla suçla mücadele ediyoruz. Siber dolandırıcılara karşı sinerjik mücadele kapsamında ‘Makyaj’ operasyonu yaptık.

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2 aylık teknik takip neticesinde Diyarbakır merkezli çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldık. İnternette sahte arkadaşlık ve çöp çatan siteleri kurarak vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar.

Çeşitli bahaneler ile sözde buluşma öncesi para talep ediyorlar.

Telefonda sohbet, akşam yemeği, tatil seçenekleri olduğunu söyleyerek tarifeler sunuyorlar. Vatandaşlarımı bu sanal dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyoruz” dedi.

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