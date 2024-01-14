Pakistan Afganistan'a geçiş kapısını kapattı

Afganistan’ın yönetiminde bulunan Taliban , Pakistan'ın Afganistan ile önemli bir kuzeybatı sınır kapısını kamyon şoförlerine fiilen kapattığını açıkladı.

Afganistan'ın doğu Nangarhar eyaletindeki Bilgi ve Kültür departmanı müdürü Noor Mohammad Hanif, Torkham'daki yetkililerin Afgan sürücülerden pasaport ve vize istemeye başladığını söyledi.

Kamyoncuların yıllardır sınırı belgeleri olmadan geçebildikleri için genellikle belgelerinin olmadığı belirtildi.

Hanif, buna yanıt olarak Afganistan'ın artık Pakistanlı sürücülerden pasaport ve vize istediğini söyledi.

Nangarhar valiliği ayrı bir açıklamada, her iki taraftan yetkililerin sorunu çözmek için görüşmelerde bulunduğunu ve yakında bir karar verileceğini söyledi.

Pakistan ile Afganistan arasında bu tür gerilimler devam ederken, Pakistan yönetim ülkelerinde bulunan yaklaşık yarım milyondan fazla Afgan’ı sınır dışı etmişti.