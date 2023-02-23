﻿Pakistan arama kurtarma ekibi İstanbul'dan tören ile uğurlandı   

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaraları sarmak adına dünyanın farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin, afet bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüşü devam ediyor. Depremin ardından Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Pakistan arama kurtarma ekibi de ülkelerine dönüş öncesi İstanbul Havalimanı'na geldi. Ekip için havalimanında tören düzenlendi. Düzenlenen törene Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek katıldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yaşanan duruma yanıt vermenin sorumluluğu olduğunu söyleyerek "Türkiye’deki kardeşlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu anda orada olan Pakistan Ordusu ekibine veda etmek için buradayız. Türkiye için bu zor zamanda çok acil bir şekilde müdahale edebildiğimiz için çok gururluyuz’’ dedi. 2005 yılında Azad Jammu ve Keşmir'de Muzaffarabad'ı vuran depremde Türkiye'nin yaptığı yardımı hatırlatan Junaid, “Çok canlı ve net hatırlıyoruz. İhtiyaçlarımıza ilk yanıt veren Türkiye'ydi. Bizim için çok güçlü bir kardeş gibiydi. Türkiye’deki kardeşlerimizle bir arada olmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz ve Allah'ın izniyle bu sınavı en iyi şekilde atlatacağımızı kanıtladık. Elimizdeki kaynaklar Türkiye'nin tasarrufunda” ifadelerini kullandı.





“Gördüğümüz yıkım sahnelerinin tarihte eşi benzeri yok”



Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in geçen hafta Türkiye'nin güneyindeki depremlerden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlerini hatırlatan Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, "Her gün yardım eylemi için oluşturduğu özel bir grubu izliyor. Kelime yok, yorum yapmak çok zor çünkü gördüğümüz yıkım sahnelerinin modern tarihte eşi benzeri yok ama Türk halkının bunu başaracağından çok eminiz" diye konuştu.



33 kişilik Pakistanlı kentsel arama ve kurtarma ekibinin lideri Binbaşı Muhammed Mateen Faruk ise arama kurtarma operasyonlarında Türk hükümetinin ve sivil yönetimlerin durumu çok iyi idare ettiğini belirtti. Faruk, ‘’Tahribat seviyesi nedeniyle tüm uluslararası güçler öne çıkıp bu insanlara yardım etmeli. Yardım anlamında gerçekten buna ihtiyaçları var. Türkiye'nin güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ölü sayısı 43 bin 556'ya yükseldi. Güçlü sarsıntılar Kahramanmaraş merkezliydi ve 10 ili daha salladı. Pakistan’dan üç ekip dahil olmak üzere 9 binden fazla uluslararası arama ve kurtarma personeli, mahsur kalan insanları kurtarmada Türk hükümetine yardım etmek için Türkiye'ye uçtu‘’ ifadelerini kullandı. Pakistan halkının, Türk milletine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu da aktaran Faruk, “Arama kurtarma operasyonu bitti. Şimdi rehabilitasyon aşamasına geçiyoruz ve bu aşama çok fazla bütçe ve finans gerektiriyor” dedi.





“Lütfen öne çıkın ve Türkiye'ye yardım edin”

Pakistan ve Türkiye'nin zor zamanlarda birbirlerine yardım ettiğini kaydeden Binbaşı Muhammed Mateen Faruk uluslararası topluma seslenerek “Lütfen öne çıkın ve Türkiye'ye yardım edin’’ dedi. Türk halkının güçlü kalması gerektiğinin altını çizen Pakistan arama kurtarma ekibi lideri Faruk “İnşallah bu zor günler geçecek, bol bol rahatlık ve çok güzel şeyler olacak" diye konuştu. Plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından ekip, Pakistan Hava Yollarına ait uçakla ülkesine döndü. (İHA)