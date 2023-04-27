Pakistan Başbakanı Şerif, parlamentoda güvenoyu aldı

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından sunulan güvenoyu önergesi, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'in 180 üyesi tarafından kabul edildi.

Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervaiz Eşref, yaptığı açıklamada, "Karar kabul edildi ve Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis'ten güvenoyu aldı." ifadesini kullandı.

Güvenoyu, Ulusal Meclis'in, hükümet tarafından hazırlanan Pakistan Seçim Komisyonu'na fon sağlamaya yönelik gelirleri artırmaya dair kanun tasarısını reddetmesinin ardından yapıldı.

Yasa tasarısının reddedilmesi, Yüksek Mahkeme'de 19 Nisan'da yapılan Başbakan'ın Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamasına ilişkin bir savunma duruşmasında da ele alınmıştı.

Mahkeme, Pencap eyaletinde 14 Mayıs'ta seçim yapılmasına karar verirken, hükümet ekonomik sıkıntılar ve güvenlik nedenleriyle seçimin ertelenmesini talep ediyor.

Savunma Bakanlığı, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin farklı tarihlerde yapılmasına karşı tüm ülkedeki seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ise Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Pencap'taki seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını talep ediyor.

Seçim Komisyonu, hükümetin mahkeme kararına rağmen gerekli kaynağı ayırmaması ve seçim güvenliğini sağlayacak silahlı kuvvetler personelinin tayin edilmemesi sebebiyle 14 Mayıs'ta Pencap'ta seçimlerin yapılamayacağını Anayasa Mahkemesine ileterek, saha gerçekleri göz önüne alındığında 8 Ekim'in seçimler için uygun tarih olduğunu belirtmişti. (AA)