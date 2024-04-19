Pakistan, Endonezya ve Malezya, Filistin'in BM üyeliğinin veto edilmesini esefle karşıladı

Kaynak: AA
Pakistan, Endonezya ve Malezya, Filistin'in BM üyeliğinin veto edilmesini esefle karşıladı
Pakistan, Endonezya ve Malezya, ABD'nin Birleşmiş Milletler'de Filistin'e tam üyelik verilmesini veto etmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, ülkesinin ve diğer ülkelerin derin bir hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, Endonezya ve Malezya da benzer duyguları paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, basına yaptığı konuşmada, ülkesinin, dünkü tartışmaların sonucunda uzlaşmaya varılamaması ve Filistin'in BM üyeliğinin BM Genel Kuruluna tavsiye edilememesi nedeniyle "derin bir hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.

Açıklamalarda, ABD'nin bu kararının Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlama çabalarına zarar verdiği vurgulandı.

Filistin'in BM üyeliği için yeniden yapılan başvurunun reddedilmesi, bölgedeki haksızlıkların düzeltilmesi yolunda atılması gereken adımların önünde bir engel olarak görülüyor.

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