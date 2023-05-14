Pakistan güvenlik üssüne saldırı: 13 ölü

Pakistan'da askeri yerleşkeye yapılan saldırıda, paramiliter grup ile ordu mensupları arasında çıkan çatışma sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan güvenlik üssüne saldırı: 13 ölü

Editör: İsa Karaarslan

Pakistan'ın Müslim Bağ bölgesindeki bir askeri üsse saldıran paramiliter grup 3 aileyi rehin aldı. Ordu mensupları ve rehineciler arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, iyi donanımlı olduğu bildirilen savaşçı bir grup, güneybatı Belucistan eyaletinin Müslüm Bağ kasabasındaki güvenlik üssüne baskın düzenledi. Baskında bir konutta bulunan üç aile rehin alındı.

Ordunun iletişim servisi (ISPR), çatışmaların Cuma akşamından Cumartesi sabahına kadar devam ettiğini açıkladı.

ISPR, altı saldırganın yanı sıra altı devlet güvenlik gücü mensubu ve bir sivilin öldüğünü açıkladı. Aralarında bir kadının da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.

Pakistan’da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, bu saldırıların Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

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