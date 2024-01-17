Pakistan İran büyükelçisini geri çağırdı

İran’ın Pakistan’da düzenlediği hava saldırısı sebebiyle iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu’yu geri çağırma kararı aldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, şu anda ülkesinde bulunan İran’ın İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam’ın ise Pakistan’a dönmeyeceği belirtildi.

İran’ın Pakistan'ın egemenliğini nedensiz bir şekilde ihlal ettiği ifade edilen açıklamada, bunun "kabul edilemez" olduğunun altı çizildi. Pakistan hükümeti, ayrıca İran ile karşılıklı süren veya planlanan tüm üst düzey ziyaretlerin de askıya alındığını aktardı.

İran, dün sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan Ceyşu'l Adl isimli örgütün Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamıştı.