Pakistan sınırı yakınında 6 İran sınır muhafızı öldürüldü

Editör: Ufuk Cingöz

Devlet televizyonunun Pazar günü bildirdiğine göre, Pakistan sınırı yakınlarında ülkeye girmeye çalışan kimliği belirsiz bir silahlı grupla çıkan çatışmada altı İran sınır muhafızı öldürüldü.

Yaşanan çatışmada bir sınır muhafızının da yaralandığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Çatışma, başkent Tahran'ın yaklaşık 1.360 kilometre güneydoğusundaki güneydoğudaki Sistan ve Belucistan eyaletinin Saravan kasabasında meydana geldi.

Silahlı çatışmanın Pakistan’dan İran’a girmeye çalışan bir grupla yaşandığı ve o gruptan da ölülerin olduğu kaydedildi.