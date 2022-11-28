﻿Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı

Ulusal basındaki haberlere göre, TTP, ordunun özellikle kuzeybatıdaki operasyonlarının devam etmesini gerekçe göstererek, 10 Mayıs’ta başlayan ateşkesi sonlandırdı.

TTP, militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemesi emrini verdi.

TTP’nin ateşkesi sonlandırma kararı, Pakistan’da ordunun başına geçen Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir’in görevi devralmasından bir gün önce gerçekleşti.

Hükümet tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Pakistan’da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı. Bununla birlikte Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor. Muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

- Barış görüşmeleri

Afgan Talibanı’nın teklifiyle İslamabad ile terör örgütü TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bununla birlikte güvenlik kaynakları, söz konusu ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.