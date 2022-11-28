28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı

Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı

Pakistan'da yasaklı örgüt Pakistan Talibanı'nın (TTP), İslamabad yönetimi ile 10 Mayıs’tan bu yana devam eden ateşkesi sonlandırdığı, militanlarına güvenlik güçlerine saldırı emri verdiği bildirildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 21:11
Takip Et

Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı

Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı
+
Aa
-

Ulusal basındaki haberlere göre, TTP, ordunun özellikle kuzeybatıdaki operasyonlarının devam etmesini gerekçe göstererek, 10 Mayıs’ta başlayan ateşkesi sonlandırdı.

TTP, militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemesi emrini verdi.

TTP’nin ateşkesi sonlandırma kararı, Pakistan’da ordunun başına geçen Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir’in görevi devralmasından bir gün önce gerçekleşti.

Hükümet tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Pakistan’da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı. Bununla birlikte Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor. Muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

- Barış görüşmeleri

Afgan Talibanı’nın teklifiyle İslamabad ile terör örgütü TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bununla birlikte güvenlik kaynakları, söz konusu ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
2
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
3
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
4
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
5
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
6
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
7
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı
﻿Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı
﻿Pakistan Talibanı, Pakistan ile devam eden ateşkesi sonlandırdı
﻿Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
﻿Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
﻿Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
﻿Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti
﻿Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti
﻿Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti
﻿Antalya'da feci kaza. 2 ölü 3 kişi yaralandı
﻿Antalya'da feci kaza. 2 ölü 3 kişi yaralandı
﻿Antalya'da feci kaza. 2 ölü 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.