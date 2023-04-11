Pakistan'da çatışma. 4 polis memuru öldürüldü

Pakistan Talibanı'na bağlı olduğu belirtilen silahlı kişiler, Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'nın yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Kuchlak'ta polis ekiplerine ateş açtı.

Üst düzey yerel polis yetkilisi Muhammed Zohaib AFP'ye verdiği demeçte, "Militanlar bir binadan bir grup polise ateş açarak dört kişiyi öldürdü" dedi. Polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu da Taliban militanlarından birinin öldürüldüğü diğerlerinin ise kaçtığı belirtildi.

PAZARYERİNE SALDIRI YAPILMIŞTI

Pazartesi günü, Quetta'da işlek bir pazaryerinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu dört kişi (iki polis ve iki sivil) hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu ayrılıkçı bir örgüt olan Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.