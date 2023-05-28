Pakistan'da çığ felaketi: 11 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeyinde dağlık alanda meydana gelen çığda 11 kişi öldü 25 kişi yaralandı.

Pakistan'da çığ felaketi: 11 kişi öldü

Gilgit Baltistan bölgesinin Astore bölgesi sınırdaki Azad Keşmir bölgesini bağlayan Shounter Geçidi'nin Chambeli bölgesinde göçebeleri çığ vurdu.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeyinde meydana gelen çığın, aralarında 4 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin ölümüne ve 25 kişinin de yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Yetkililer yaptığı açıklamada ölenlerin arasında 4 kadının da olduğu bildirildi.

Yaklaşık 4 bin metre yükseklikte yapılan arama kurtarma faaliyetlerine 2 helikopter katıldı. Ulaşılan cesetlerin yaklaşık 5 kilometre uzaktaki ambulanslara taşındığı bildirildi.

Başbakan Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gilgit Baltistan Başbakanı Khalid Hurshid, bölgedeki ana şehirler Gilgit ve Skardu'daki hastanelerde olağanüstü hal ilan etti.

Buzullar diyarı olarak anılan Gilgit Baltistan, iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda sık sık çığ ve kar heyelanlarına sahne oluyor.

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