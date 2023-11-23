Pakistan'da hava kirliliği sebebiyle eğitime haftada 2 gün ara verilecek

Geo News televizyonundaki habere göre, Pencap Geçici Hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi; Lahor, Gujranvala, Faysalabad, Multan, Sahival ve Sargoda bölgeleri için alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Bu kapsamda Pakistan'ın Pencap genelinde okullar tatil edildi.

2 GÜN ARA VERİLDİ

Nakvi, hava kirliliğinin yüksek düzeyde olduğu söz konusu bölgelerde tüm okul, kolej ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Dükkanların ve restoranların 24 ve 25 Kasım'da 15.00'ten sonra açılacağını belirten Nakvi, 26 Kasım'da ise tüm iş yerlerinin kapalı olacağını kaydetti.

Nakvi, hava kirliliğinden korunmaları için vatandaşlardan maske takmalarını istedi.