Pakistan'da hükümet istifa edecek

Pakistan basınında yer alan haberlere göre Başbakan Şehbaz Şerif, gelecek ay yasal süreci sona erecek olan hükümetinin görevden çekileceğini ve yerini geçici bir hükümete bırakacağını ilan ettiğini bildirdil.

"Dawn" gazetesinin haberine göre, Pakistan Ulusal Meclisinin 5 yıllık dönemi, 12 Ağustos 2018 tarihinde "Tahrik-i İnsaf" Partisinin iktidar olduğu bir önceki hükümetle birlikte başlatılmıştı. Ancak 10 Nisan 2022'de Umranhan'ın görevden alınmasıyla, iktidara geçen Şehbaz Şerif'in dönemi de sona erecek.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif Siyalkut kentinde yaptığı konuşmasında "Hükümetimizin görev süresi önümüzdeki ay içerisinde sona eriyor. Ama biz bu süreden önce görevden çekilip, hükümeti geçici yeni bir hükümete bırakmayı temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.