Pakistan'da parti liderine suikast girişimi: 2 ölü 6 yaralı

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi'nin (JI) lideri Siracül Hak’ın konvoyuna yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Pakistan'da parti liderine suikast girişimi: 2 ölü 6 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Zhob kentinde Cemaat-i İslami Partisi'nin (JI) lideri Siracül Hak’a suikast girişiminde bulunuldu.

Mitinge giden parti liderinin konvoyunun geçişi sırasında intihar saldırganı kendini patlattı. Patlamanın ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, Hak’ı karşılamaya gelen parti destekçileri korkuyla etrafa kaçıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Parti liderinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Parti sözcüsü Qaiser Sharif, konvoydaki birçok araçta ise maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Belucistan Eyalet Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo, saldırıyı kınayarak "Teröristler, kargaşa çıkararak şeytani hedeflerine ulaşmak istiyor. Terör unsurlarının ve başındakilerin kirli amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

(İHA)

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